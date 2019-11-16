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Лента
Матч-центр
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Марко Арнаутович
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 апр. 1989 (31) год
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Австрия
2 : 1
Северная Македония
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Австрия
2
Северная Македония
1
минуты: 1' - 90'
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Словения
0 : 1
Австрия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Словения
0
Австрия
1
был в запасе
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Австрия
3 : 1
Израиль
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Австрия
3
Израиль
1
минуты: 1' - 90'
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
21:45
Польша
0 : 0
Австрия
9'
9'
9'
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Польша
0
Австрия
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
Австрия
6 : 0
Латвия
7', 53'
7', 53'
7', 53'
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
7', 53'
минуты: 1' - 90'
Австрия
6
Латвия
0
минуты: 1' - 90'
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Северная Македония
1 : 4
Австрия
62', 82'
62', 82'
62', 82'
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
62', 82'
минуты: 1' - 90'
Северная Македония
1
Австрия
4
минуты: 1' - 90'
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Австрия
1 : 0
Словения
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Австрия
1
Словения
0
минуты: 1' - 90'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Израиль
4 : 2
Австрия
8', 75'
65'
8', 75'
8', 75'
65'
8', 75'
65'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
8', 75'
минуты: 1' - 90'
Израиль
4
Австрия
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Австрия
0
Польша
1
минуты: 1' - 90'