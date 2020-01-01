Эльеро Элиа
№11
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 февр. 1987 (33) года
Рост
176
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Истанбул Башакшехир
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