Эльеро Элиа
№11
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 февр. 1987 (33) года
Рост
176
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе