Тило Леугерс
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
Шальке-04
4 : 1
Твенте
45'
45'
45'
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 51'
Шальке-04
4
Твенте
1
минуты: 1' - 51'
8.03.2012 8 марта 2012 чт 21:00
Твенте
1 : 0
Шальке-04
8.03.2012 8 марта 2012 чт 21:00
был в запасе
Твенте
1
Шальке-04
0
был в запасе
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
Твенте
1 : 0
ФКСБ
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
был в запасе
Твенте
1
ФКСБ
0
был в запасе
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
ФКСБ
0 : 1
Твенте
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
ФКСБ
0
Твенте
1
был в запасе