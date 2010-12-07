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Дарио Вуичевич
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
7.12.2010
7 дек. 2010
вт
22:45
Твенте
3 : 3
Тоттенхэм
7.12.2010
7 дек. 2010
вт
22:45
минуты: 73' - 90'
Твенте
3
Тоттенхэм
3
минуты: 73' - 90'
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Интер
1 : 0
Твенте
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Интер
1
Твенте
0
был в запасе
2.11.2010
2 нояб. 2010
вт
22:45
Вердер
0 : 2
Твенте
2.11.2010
2 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 85' - 90'
Вердер
0
Твенте
2
минуты: 85' - 90'
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Твенте
1 : 1
Вердер
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
был в запасе
Твенте
1
Вердер
1
был в запасе
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Тоттенхэм
4 : 1
Твенте
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Тоттенхэм
4
Твенте
1
был в запасе