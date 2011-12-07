Тео Янссен
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2011 7 дек. 2011 ср 22:45
Аякс
0 : 3
Реал
7.12.2011 7 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 76'
Аякс
0
Реал
3
минуты: 1' - 76'
22.11.2011 22 нояб. 2011 вт 22:45
Лион
0 : 0
Аякс
56'
56'
56'
22.11.2011 22 нояб. 2011 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Аякс
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2011 2 нояб. 2011 ср 22:45
Аякс
4 : 0
Динамо
2.11.2011 2 нояб. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Аякс
4
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 21:45
Динамо
0 : 2
Аякс
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90'
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
Реал
3 : 0
Аякс
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 51'
Реал
3
Аякс
0
минуты: 1' - 51'
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
Аякс
0 : 0
Лион
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 70'
Аякс
0
Лион
0
минуты: 1' - 70'