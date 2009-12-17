Йерун Хеубах
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
ФКСБ
1 : 1
Твенте
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 74'
ФКСБ
1
Твенте
1
минуты: 1' - 74'
2.12.2009 2 дек. 2009 ср 21:00
Твенте
0 : 1
Фенербахче
2.12.2009 2 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Твенте
0
Фенербахче
1
был в запасе
5.11.2009 5 нояб. 2009 чт 23:05
Твенте
2 : 1
Шериф
5.11.2009 5 нояб. 2009 чт 23:05
был в запасе
Твенте
2
Шериф
1
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Шериф
2 : 0
Твенте
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Шериф
2
Твенте
0
был в запасе