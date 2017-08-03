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Лента
Матч-центр
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Слободан Райкович
№35
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
22:00
Паниониос
0 : 1
Маккаби
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Паниониос
0
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:45
Маккаби
1 : 0
Паниониос
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Маккаби
1
Паниониос
0
минуты: 1' - 90'