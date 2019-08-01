Николай Михайлов
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
28 июня 1988 (31) год
Рост
194
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
Левски
0 : 4
АЕК
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
был в запасе
Левски
0
АЕК
4
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
был в запасе
АЕК
3
Левски
0
был в запасе