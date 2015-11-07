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Альваро Домингес
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
отборочные матчи к че-2012
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Ингольштадт
74'
74'
74'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
Герта
1 : 4
Боруссия
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 5
Боруссия
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
5
минуты: 1' - 90'
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Штутгарт
1
Боруссия
3
минуты: 68' - 90'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Аугсбург
2
минуты: 1' - 90'