Альваро Домингес
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 17:30
Боруссия
0 : 0
Ингольштадт
74'
74'
74'
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:30
Герта
1 : 4
Боруссия
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
Айнтрахт
1 : 5
Боруссия
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
5
минуты: 1' - 90'
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 68' - 90'
Штутгарт
1
Боруссия
3
минуты: 68' - 90'
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Аугсбург
2
минуты: 1' - 90'