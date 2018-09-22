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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хосе Мануэль Флорес Морено
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 июня 1987 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Арсенал
2
Рубин
2
минуты: 1' - 46'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
65'
65'
65'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:30
Ахмат
1 : 1
Рубин
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2018
3 авг. 2018
пт
19:30
Динамо
1 : 1
Рубин
3.08.2018
3 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Рубин
2 : 1
Краснодар
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'