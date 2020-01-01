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Лента
Матч-центр
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Пабло Пьятти
№19
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
31 марта 1989 (31) год
Рост
163
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2012/2013
2011/2012
Испания. Кубок - 2019/2020
Команда
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Эспаньол
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