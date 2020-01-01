Пабло Пьятти
№19
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
31 марта 1989 (31) год
Рост
163
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эспаньол
0
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0
0
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