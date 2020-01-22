Пабло Пьятти
№19
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
31 марта 1989 (31) год
Рост
163
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эспаньол
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
0
был в запасе