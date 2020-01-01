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Лента
Матч-центр
Моя команда
Альваро Негредо
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 авг. 1985 (34) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
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Ж
Кр
Бешикташ
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