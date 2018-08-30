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Лента
Матч-центр
Моя команда
Альваро Негредо
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 авг. 1985 (34) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:00
Бешикташ
3 : 0
Партизан
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Бешикташ
3
Партизан
0
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
ЛАСК
2 : 1
Бешикташ
90'
90'
90'
90'
90'
90'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
90'
был в запасе
ЛАСК
2
Бешикташ
1
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
Бешикташ
1 : 0
ЛАСК
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Бешикташ
1
ЛАСК
0
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:00
Б36 Торсхавн
0 : 2
Бешикташ
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:00
был в запасе
Б36 Торсхавн
0
Бешикташ
2
был в запасе