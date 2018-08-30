Альваро Негредо
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 авг. 1985 (34) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:00
Бешикташ
3 : 0
Партизан
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Бешикташ
3
Партизан
0
был в запасе
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:45
ЛАСК
2 : 1
Бешикташ
90'
90'
90'
90'
90'
90'
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:45
90'
был в запасе
ЛАСК
2
Бешикташ
1
был в запасе
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:00
Бешикташ
1 : 0
ЛАСК
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Бешикташ
1
ЛАСК
0
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
Б36 Торсхавн
0 : 2
Бешикташ
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
был в запасе
Б36 Торсхавн
0
Бешикташ
2
был в запасе