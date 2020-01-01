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Лента
Матч-центр
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Микель Баленсиага
№24
Защитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 февр. 1988 (32) года
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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