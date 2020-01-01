Андер Итурраспе
№8
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 марта 1989 (31) год
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эспаньол
1
0
0
1
0