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Лента
Матч-центр
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Андер Итурраспе
№8
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 марта 1989 (31) год
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Эспаньол
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