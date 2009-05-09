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Хосеба дель Ольмо
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
9.05.2009
9 мая 2009
сб
21:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
9.05.2009
9 мая 2009
сб
21:00
был в запасе
Атлетик
1
Бетис
0
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
Спортинг
1 : 1
Атлетик
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 62'
Спортинг
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 62'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Атлетик
2 : 1
Расинг
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
2
Расинг
1
был в запасе
21.04.2009
21 апр. 2009
вт
22:00
Нумансия
1 : 2
Атлетик
21.04.2009
21 апр. 2009
вт
22:00
был в запасе
Нумансия
1
Атлетик
2
был в запасе
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
Атлетик
2 : 1
Мальорка
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 78' - 90'
Атлетик
2
Мальорка
1
минуты: 78' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
21:00
Хетафе
1 : 1
Атлетик
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
21:00
был в запасе
Хетафе
1
Атлетик
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Рекреативо
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 69' - 90'
Атлетик
1
Рекреативо
1
минуты: 69' - 90'
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Атлетик
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Вальядолид
2
Атлетик
1
минуты: 46' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Альмерия
2 : 1
Атлетик
66'
66'
66'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
66'
минуты: 1' - 90'
Альмерия
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Атлетик
3 : 0
Спортинг
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 89' - 90'
Атлетик
3
Спортинг
0
минуты: 89' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
Депортиво
3 : 1
Атлетик
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
минуты: 87' - 90'
Депортиво
3
Атлетик
1
минуты: 87' - 90'