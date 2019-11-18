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Лента
Матч-центр
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Тарик Эльюнусси
№18
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
23 февр. 1988 (32) года
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Мальта
1 : 2
Норвегия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Мальта
1
Норвегия
2
был в запасе