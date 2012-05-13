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Матч-центр
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Бьорн Хельге Риисе
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Фулхэм
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Фулхэм
0
был в запасе
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Фулхэм
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
20:30
минуты: 73' - 90'
Манчестер Сити
3
Фулхэм
0
минуты: 73' - 90'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Суонси
2 : 0
Фулхэм
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе