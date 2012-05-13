Бьорн Хельге Риисе
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Фулхэм
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Фулхэм
0
был в запасе
4.02.2012 4 февр. 2012 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Фулхэм
4.02.2012 4 февр. 2012 сб 20:30
минуты: 73' - 90'
Манчестер Сити
3
Фулхэм
0
минуты: 73' - 90'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Суонси
2 : 0
Фулхэм
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
был в запасе
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе