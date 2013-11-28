Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хеннинг Хаугер
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
2011/2012
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
Эсбьерг
1 : 0
Эльфсборг
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Эсбьерг
1
Эльфсборг
0
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 1
Стандард
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Эльфсборг
1
Стандард
1
был в запасе