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Даниель Сьолунд
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2010/2011
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
21:00
Венгрия
0 : 0
Финляндия
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
21:00
был в запасе
Венгрия
0
Финляндия
0
был в запасе
7.10.2011
7 окт. 2011
пт
19:15
Финляндия
1 : 2
Швеция
7.10.2011
7 окт. 2011
пт
19:15
был в запасе
Финляндия
1
Швеция
2
был в запасе
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
20:00
Финляндия
0 : 2
Нидерланды
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
20:00
минуты: 86' - 90'
Финляндия
0
Нидерланды
2
минуты: 86' - 90'
2.09.2011
2 сент. 2011
пт
18:30
Финляндия
4 : 1
Молдавия
2.09.2011
2 сент. 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 61'
Финляндия
4
Молдавия
1
минуты: 1' - 61'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
21:00
Швеция
5 : 0
Финляндия
7.06.2011
7 июня 2011
вт
21:00
был в запасе
Швеция
5
Финляндия
0
был в запасе
3.06.2011
3 июня 2011
пт
21:30
Сан-Марино
0 : 1
Финляндия
3.06.2011
3 июня 2011
пт
21:30
минуты: 84' - 90'
Сан-Марино
0
Финляндия
1
минуты: 84' - 90'
17.11.2010
17 нояб. 2010
ср
19:30
Финляндия
8 : 0
Сан-Марино
59'
59'
59'
17.11.2010
17 нояб. 2010
ср
19:30
59'
минуты: 1' - 46'
Финляндия
8
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 46'
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
18:30
Финляндия
1 : 2
Венгрия
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
18:30
минуты: 1' - 81'
Финляндия
1
Венгрия
2
минуты: 1' - 81'
7.09.2010
7 сент. 2010
вт
21:30
Нидерланды
2 : 1
Финляндия
7.09.2010
7 сент. 2010
вт
21:30
минуты: 1' - 69'
Нидерланды
2
Финляндия
1
минуты: 1' - 69'