Владимир Божович
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 82'
Динамо
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 82'
7.04.2015 7 апр. 2015 вт 17:45
Мордовия
1 : 0
Амкар
7.04.2015 7 апр. 2015 вт 17:45
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:45
Краснодар
4 : 0
Мордовия
66'
66'
66'
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:45
минуты: 1' - 90'
Краснодар
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Мордовия
0 : 0
Локомотив
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
ЦСКА
4 : 0
Мордовия
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2015 9 марта 2015 пн 18:00
Кубань
0 : 0
Мордовия
29'
29'
29'
9.03.2015 9 марта 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
Мордовия
1 : 0
Зенит
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 83'
Мордовия
1
Зенит
0
минуты: 1' - 83'
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 18:30
Спартак
4 : 2
Мордовия
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Мордовия
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 16:30
Мордовия
2 : 1
Краснодар
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Мордовия
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 18:30
Рубин
5 : 0
Мордовия
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 18:30
был в запасе
Рубин
5
Мордовия
0
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 15:00
Мордовия
0 : 2
Уфа
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 15:00
был в запасе
Мордовия
0
Уфа
2
был в запасе
19.09.2014 19 сент. 2014 пт 19:00
Арсенал
0 : 1
Мордовия
19.09.2014 19 сент. 2014 пт 19:00
был в запасе
Арсенал
0
Мордовия
1
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Локомотив
1 : 1
Мордовия
63'
63'
63'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 60' - 90'
Локомотив
1
Мордовия
1
минуты: 60' - 90'
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 90' - 90'
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 19:00
Ахмат
1 : 0
Мордовия
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 19:00
был в запасе
Ахмат
1
Мордовия
0
был в запасе
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 19:00
Мордовия
0 : 0
Кубань
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 19:00
был в запасе
Мордовия
0
Кубань
0
был в запасе
9.08.2014 9 авг. 2014 сб 12:30
Мордовия
0 : 1
ЦСКА
9.08.2014 9 авг. 2014 сб 12:30
был в запасе
Мордовия
0
ЦСКА
1
был в запасе
2.08.2014 2 авг. 2014 сб 15:30
Урал
2 : 3
Мордовия
2.08.2014 2 авг. 2014 сб 15:30
был в запасе
Урал
2
Мордовия
3
был в запасе