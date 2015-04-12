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Владимир Божович
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:30
минуты: 1' - 82'
Динамо
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 82'
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
17:45
Мордовия
1 : 0
Амкар
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
17:45
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:45
Краснодар
4 : 0
Мордовия
66'
66'
66'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:45
минуты: 1' - 90'
Краснодар
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
Мордовия
0 : 0
Локомотив
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
ЦСКА
4 : 0
Мордовия
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2015
9 марта 2015
пн
18:00
Кубань
0 : 0
Мордовия
29'
29'
29'
9.03.2015
9 марта 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Мордовия
1 : 0
Зенит
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 83'
Мордовия
1
Зенит
0
минуты: 1' - 83'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
18:30
Спартак
4 : 2
Мордовия
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
13:00
Амкар
0 : 1
Мордовия
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:30
Мордовия
2 : 1
Краснодар
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Мордовия
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
18:30
Рубин
5 : 0
Мордовия
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
18:30
был в запасе
Рубин
5
Мордовия
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
15:00
Мордовия
0 : 2
Уфа
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
0
Уфа
2
был в запасе
19.09.2014
19 сент. 2014
пт
19:00
Арсенал
0 : 1
Мордовия
19.09.2014
19 сент. 2014
пт
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Мордовия
1
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Локомотив
1 : 1
Мордовия
63'
63'
63'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 60' - 90'
Локомотив
1
Мордовия
1
минуты: 60' - 90'
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
13:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 90' - 90'
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
19:00
Ахмат
1 : 0
Мордовия
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
19:00
был в запасе
Ахмат
1
Мордовия
0
был в запасе
15.08.2014
15 авг. 2014
пт
19:00
Мордовия
0 : 0
Кубань
15.08.2014
15 авг. 2014
пт
19:00
был в запасе
Мордовия
0
Кубань
0
был в запасе
9.08.2014
9 авг. 2014
сб
12:30
Мордовия
0 : 1
ЦСКА
9.08.2014
9 авг. 2014
сб
12:30
был в запасе
Мордовия
0
ЦСКА
1
был в запасе
2.08.2014
2 авг. 2014
сб
15:30
Урал
2 : 3
Мордовия
2.08.2014
2 авг. 2014
сб
15:30
был в запасе
Урал
2
Мордовия
3
был в запасе