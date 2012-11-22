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Матч-центр
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Даниель Хольм
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 60'
Русенборг
3
Рапид
2
минуты: 1' - 60'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
64'
64'
64'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 77' - 90'
Русенборг
1
Металлист
2
минуты: 77' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 69'
Русенборг
0
Байер
1
минуты: 1' - 69'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
8'
8'
8'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 81'
Рапид
1
Русенборг
2
минуты: 1' - 81'