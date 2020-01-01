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Лента
Матч-центр
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Торе Региниуссен
№4
Защитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 апр. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
италия. серия а
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2012/2013
2011/2012
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Русенборг
4
0
0
1
0