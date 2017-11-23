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Лента
Матч-центр
Моя команда
Том Хогли
№2
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Локомотив
2 : 1
Копенгаген
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Локомотив
2
Копенгаген
1
был в запасе