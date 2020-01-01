Даниэль Субашич
№1
Вратарь
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Команда
Монако
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
27 окт. 1984 (35) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Монако
1
0
1
0