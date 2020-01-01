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Лента
Матч-центр
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Даниэль Субашич
№1
Вратарь
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Команда
Монако
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
27 окт. 1984 (35) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Монако
1
0
1
0