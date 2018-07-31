Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Танат Нусербаев
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
1 янв. 1987 (33) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
Пюник
1 : 0
Тобол
90'
90'
90'
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Пюник
1
Тобол
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Тобол
2 : 1
Пюник
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
был в запасе
Тобол
2
Пюник
1
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
16:00
Тобол
2 : 0
Самтредиа
19.07.2018
19 июля 2018
чт
16:00
был в запасе
Тобол
2
Самтредиа
0
был в запасе