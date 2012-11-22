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Саша Юнисоглу
№3
Защитник
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Команда
Нефтчи
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
20:00
был в запасе
Нефтчи
1
Партизан
1
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
20:00
Нефтчи
0 : 1
Рубин
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
20:00
был в запасе
Нефтчи
0
Рубин
1
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
19:00
Рубин
1 : 0
Нефтчи
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
19:00
был в запасе
Рубин
1
Нефтчи
0
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
19:00
Нефтчи
1 : 3
Интер
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
19:00
был в запасе
Нефтчи
1
Интер
3
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Партизан
0 : 0
Нефтчи
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Партизан
0
Нефтчи
0
был в запасе