Саша Юнисоглу
№3
Защитник
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Команда
Нефтчи
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
был в запасе
Нефтчи
1
Партизан
1
был в запасе
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
0 : 1
Рубин
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 20:00
был в запасе
Нефтчи
0
Рубин
1
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Нефтчи
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 19:00
был в запасе
Рубин
1
Нефтчи
0
был в запасе
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 19:00
Нефтчи
1 : 3
Интер
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 19:00
был в запасе
Нефтчи
1
Интер
3
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Партизан
0 : 0
Нефтчи
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Партизан
0
Нефтчи
0
был в запасе