Викториано Ривас Альваро
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
был в запасе
Леванте
1
Хетафе
2
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
Леванте
0 : 0
Сарагоса
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
минуты: 1' - 46'
Атлетик
3
Леванте
0
минуты: 1' - 46'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 18:00
Гранада
2 : 1
Леванте
90'
90'
90'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
53'
53'
53'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
53'
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 18:00
Леванте
4 : 0
Спортинг
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 66'
Леванте
4
Спортинг
0
минуты: 1' - 66'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:00
Атлетико
3 : 2
Леванте
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс -:-
Леванте
0 : 2
Валенсия
49'
49'
49'
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 18:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 65'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 65'
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
Леванте
3 : 2
Реал Сосьедад
56'
56'
56'
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
56'
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 22:59
Вильярреал
0 : 3
Леванте
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Леванте
3
минуты: 1' - 90'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 19:00
Леванте
3 : 0
Малага
21'
21'
21'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Малага
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 17:00
Бетис
0 : 1
Леванте
28'
28'
28'
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Леванте
3 : 1
Эспаньол
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леванте
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 21:00
Леванте
1 : 0
Реал
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:00
Расинг
0 : 0
Леванте
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 19:00
Хетафе
1 : 1
Леванте
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'