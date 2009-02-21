Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Анхель Мартинес Червера
№31
Полузащитник
Подписаться
Команда
Блэкпул
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2008/2009
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Барселона
1 : 2
Эспаньол
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 37'
Барселона
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 37'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
минуты: 67' - 90'
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 67' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 58' - 90'
Эспаньол
1
Рекреативо
1
минуты: 58' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Малага
4 : 0
Эспаньол
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Малага
4
Эспаньол
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
21:00
Эспаньол
2 : 2
Альмерия
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 46'
Эспаньол
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 46'
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
Эспаньол
2 : 3
Атлетико
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
минуты: 1' - 71'
Эспаньол
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 71'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
54'
54'
54'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'