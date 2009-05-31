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Грегори Беранже
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
3
Малага
0
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Альмерия
0 : 3
Эспаньол
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Альмерия
0
Эспаньол
3
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
22:00
Атлетико
3 : 2
Эспаньол
84'
84'
84'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
22:00
минуты: 58' - 90'
Атлетико
3
Эспаньол
2
минуты: 58' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
20:00
Эспаньол
3 : 0
Валенсия
3.05.2009
3 мая 2009
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
3
Валенсия
0
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Нумансия
0 : 0
Эспаньол
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нумансия
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Барселона
1 : 2
Эспаньол
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Барселона
1
Эспаньол
2
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
был в запасе
Эспаньол
0
Севилья
2
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Хетафе
1
Эспаньол
1
минуты: 82' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
21:00
Эспаньол
2 : 2
Альмерия
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
21:00
был в запасе
Эспаньол
2
Альмерия
2
был в запасе
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Эспаньол
1
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
Эспаньол
2 : 3
Атлетико
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
был в запасе
Эспаньол
2
Атлетико
3
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:00
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
90'
90'
90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'