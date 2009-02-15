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Энрике Лопес Дельгадо
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Альмерия
3 : 2
Вальядолид
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Альмерия
3
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'