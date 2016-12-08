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Матч-центр
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Харис Медуньянин
№4
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2016/2017
2011/2012
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
Маккаби
2 : 1
Дандолк
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
2
Дандолк
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Зенит
2 : 0
Маккаби
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 81'
Зенит
2
Маккаби
0
минуты: 1' - 81'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Маккаби
0 : 0
АЗ Алкмаар
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Маккаби
67'
67'
67'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
АЗ Алкмаар
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Дандолк
1 : 0
Маккаби
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Дандолк
1
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Маккаби
3 : 4
Зенит
26', 70'
87'
26', 70'
26', 70'
87'
26', 70'
87'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
26', 70'
минуты: 1' - 90'
Маккаби
3
Зенит
4
минуты: 1' - 90'