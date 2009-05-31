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Маркос Агирре
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
45'
45'
45'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
45'
минуты: 18' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 18' - 90'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Вальядолид
1 : 2
Спортинг
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Вальядолид
1
Спортинг
2
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Расинг
3 : 2
Вальядолид
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Расинг
3
Вальядолид
2
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
Депортиво
1 : 0
Вальядолид
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Депортиво
1
Вальядолид
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Мальорка
2 : 0
Вальядолид
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
был в запасе
Мальорка
2
Вальядолид
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
0
Вильярреал
0
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Реал
2 : 0
Вальядолид
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 82' - 90'
Реал
2
Вальядолид
0
минуты: 82' - 90'
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
Вальядолид
0 : 1
Барселона
20'
20'
20'
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 56'
Вальядолид
0
Барселона
1
минуты: 1' - 56'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
Севилья
4 : 1
Вальядолид
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
был в запасе
Севилья
4
Вальядолид
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 63' - 90'
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
Рекреативо
2 : 3
Вальядолид
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
2
Вальядолид
3
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
21:00
Валенсия
1 : 2
Вальядолид
1.03.2009
1 марта 2009
вс
21:00
был в запасе
Валенсия
1
Вальядолид
2
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Малага
3
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Альмерия
3 : 2
Вальядолид
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Альмерия
3
Вальядолид
2
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 69' - 90'
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 69' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Спортинг
2 : 1
Вальядолид
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 65' - 90'
Спортинг
2
Вальядолид
1
минуты: 65' - 90'
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Расинг
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
0
Расинг
1
был в запасе