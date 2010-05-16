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Фабиан Каноббио
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
Барселона
4 : 0
Вальядолид
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
был в запасе
Барселона
4
Вальядолид
0
был в запасе
5.05.2010
5 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
5.05.2010
5 мая 2010
ср
21:00
был в запасе
Атлетико
3
Вальядолид
1
был в запасе
1.05.2010
1 мая 2010
сб
19:00
Вальядолид
0 : 0
Хетафе
1.05.2010
1 мая 2010
сб
19:00
был в запасе
Вальядолид
0
Хетафе
0
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Спортинг
0 : 2
Вальядолид
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Спортинг
0
Вальядолид
2
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Малага
0 : 0
Вальядолид
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 54' - 90'
Малага
0
Вальядолид
0
минуты: 54' - 90'
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
21:00
Вальядолид
2 : 1
Севилья
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
21:00
был в запасе
Вальядолид
2
Севилья
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
21:00
Тенерифе
0 : 0
Вальядолид
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
21:00
минуты: 56' - 90'
Тенерифе
0
Вальядолид
0
минуты: 56' - 90'
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Херес
3 : 0
Вальядолид
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Херес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:00
Вальядолид
0 : 0
Эспаньол
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:00
минуты: 1' - 57'
Вальядолид
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 57'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
Депортиво
0 : 2
Вальядолид
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Депортиво
0
Вальядолид
2
минуты: 67' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
Вальядолид
1 : 4
Реал
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Реал
4
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
20:00
Валенсия
2 : 0
Вальядолид
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Альмерия
67'
67'
67'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Альмерия
1
минуты: 1' - 90'
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
22:00
Вальядолид
0 : 3
Барселона
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
65'
65'
65'
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90'
3.01.2010
3 янв. 2010
вс
19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
3.01.2010
3 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Спортинг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 78'
Вальядолид
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 78'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 1' - 46'
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
20:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
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