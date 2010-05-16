Луис Прието
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Барселона
4 : 0
Вальядолид
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
минуты: 1' - 62'
Барселона
4
Вальядолид
0
минуты: 1' - 62'
5.05.2010 5 мая 2010 ср 21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
5.05.2010 5 мая 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 70'
Атлетико
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 70'
1.05.2010 1 мая 2010 сб 19:00
Вальядолид
0 : 0
Хетафе
44'
44'
44'
1.05.2010 1 мая 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 59'
Вальядолид
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 59'
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
Спортинг
0 : 2
Вальядолид
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 88' - 90'
Спортинг
0
Вальядолид
2
минуты: 88' - 90'
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Малага
0 : 0
Вальядолид
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Малага
0
Вальядолид
0
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 20:00
Депортиво
0 : 2
Вальядолид
20.03.2010 20 марта 2010 сб 20:00
был в запасе
Депортиво
0
Вальядолид
2
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Сарагоса
1
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Альмерия
45'
45'
45'
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Альмерия
1
минуты: 1' - 90'
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:00
Вальядолид
0 : 3
Барселона
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90'
3.01.2010 3 янв. 2010 вс 19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
3.01.2010 3 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Хетафе
1
Вальядолид
0
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
89'
89'
89'
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 20:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Вальядолид
3 : 3
Тенерифе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Тенерифе
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 19:00
Вальядолид
0 : 0
Херес
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Херес
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Вальядолид
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
Вальядолид
4 : 0
Депортиво
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
4
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 21:00
Реал
4 : 2
Вальядолид
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2009 4 окт. 2009 вс 18:00
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
45'
45'
45'
4.10.2009 4 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
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