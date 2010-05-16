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Луис Прието
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
Барселона
4 : 0
Вальядолид
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 62'
Барселона
4
Вальядолид
0
минуты: 1' - 62'
5.05.2010
5 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
5.05.2010
5 мая 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 70'
Атлетико
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 70'
1.05.2010
1 мая 2010
сб
19:00
Вальядолид
0 : 0
Хетафе
44'
44'
44'
1.05.2010
1 мая 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 59'
Вальядолид
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 59'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Спортинг
0 : 2
Вальядолид
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 88' - 90'
Спортинг
0
Вальядолид
2
минуты: 88' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Малага
0 : 0
Вальядолид
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Малага
0
Вальядолид
0
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
Депортиво
0 : 2
Вальядолид
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
был в запасе
Депортиво
0
Вальядолид
2
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Сарагоса
1
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Альмерия
45'
45'
45'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Альмерия
1
минуты: 1' - 90'
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
22:00
Вальядолид
0 : 3
Барселона
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90'
3.01.2010
3 янв. 2010
вс
19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
3.01.2010
3 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Хетафе
1
Вальядолид
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
89'
89'
89'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
20:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Вальядолид
3 : 3
Тенерифе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Тенерифе
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 0
Херес
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Херес
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Вальядолид
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Вальядолид
4 : 0
Депортиво
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
4
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
21:00
Реал
4 : 2
Вальядолид
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
45'
45'
45'
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
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