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Анхель Вивар Дорадо
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Реал
2 : 0
Вальядолид
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Реал
2
Вальядолид
0
был в запасе
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
Вальядолид
0 : 1
Барселона
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Вальядолид
0
Барселона
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
Севилья
4 : 1
Вальядолид
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
минуты: 65' - 90'
Севилья
4
Вальядолид
1
минуты: 65' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
Рекреативо
2 : 3
Вальядолид
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
минуты: 60' - 90'
Рекреативо
2
Вальядолид
3
минуты: 60' - 90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
21:00
Валенсия
1 : 2
Вальядолид
1.03.2009
1 марта 2009
вс
21:00
минуты: 67' - 90'
Валенсия
1
Вальядолид
2
минуты: 67' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Малага
3
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Альмерия
3 : 2
Вальядолид
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Альмерия
3
Вальядолид
2
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Атлетик
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Вальядолид
2
Атлетик
1
минуты: 90' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Атлетико
1
Вальядолид
2
минуты: 90' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 1' - 69'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Спортинг
2 : 1
Вальядолид
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
53'
64'
53'
64'
53'
64'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
53'
минуты: 1' - 90'
Нумансия
4
Вальядолид
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Вальядолид
3
минуты: 1' - 90'