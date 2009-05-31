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Бартоломью Огбече
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
был в запасе
Бетис
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Вальядолид
1 : 2
Спортинг
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Вальядолид
1
Спортинг
2
минуты: 83' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Расинг
3 : 2
Вальядолид
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Расинг
3
Вальядолид
2
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
90'
90'
90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Нумансия
0
минуты: 1' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
Депортиво
1 : 0
Вальядолид
32'
32'
32'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 57' - 90'
Вальядолид
0
Осасуна
0
минуты: 57' - 90'
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Реал
2 : 0
Вальядолид
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 87' - 90'
Реал
2
Вальядолид
0
минуты: 87' - 90'
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
Вальядолид
0 : 1
Барселона
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 56' - 90'
Вальядолид
0
Барселона
1
минуты: 56' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 83' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 86' - 90'
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Расинг
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Вальядолид
0
Расинг
1
минуты: 86' - 90'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Нумансия
4
Вальядолид
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
3
Депортиво
0
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
84'
84'
84'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
84'
минуты: 77' - 90'
Осасуна
3
Вальядолид
3
минуты: 77' - 90'