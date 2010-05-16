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Сальваторе Ланна
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Кальяри
1 : 1
Болонья
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
Болонья
1 : 1
Катания
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Катания
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Парма
20'
20'
20'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Парма
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Болонья
2 : 3
Лацио
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
Интер
3 : 0
Болонья
54'
54'
54'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Болонья
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Палермо
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Болонья
0 : 2
Рома
72'
72'
72'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Болонья
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Сампдория
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Наполи
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Дженоа
3 : 4
Болонья
48'
48'
48'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Болонья
58'
58'
58'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Милан
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Милан
0
минуты: 1' - 90'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Болонья
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Бари
85'
85'
85'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Бари
1
минуты: 1' - 90'
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
Болонья
2 : 2
Аталанта
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Болонья
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
Катания
1 : 0
Болонья
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
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