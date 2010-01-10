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Матч-центр
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Массимо Мараццина
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 79' - 90'
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
Катания
1 : 0
Болонья
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 83' - 90'
Катания
1
Болонья
0
минуты: 83' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Болонья
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лацио
0
Болонья
0
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
Болонья
1 : 3
Интер
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
3
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Палермо
1
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
17:00
Рома
2 : 1
Болонья
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Рома
2
Болонья
1
минуты: 85' - 90'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Болонья
2 : 1
Сиена
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 78' - 90'
Болонья
2
Сиена
1
минуты: 78' - 90'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
Сампдория
4 : 1
Болонья
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
был в запасе
Сампдория
4
Болонья
1
был в запасе