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Диего Коэльо
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Болонья
3 : 1
Катания
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 59' - 90'
Болонья
3
Катания
1
минуты: 59' - 90'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Болонья
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Кьево
0
Болонья
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Лечче
1
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Торино
1 : 1
Болонья
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 58'
2.05.2009
2 мая 2009
сб
19:00
Болонья
1 : 2
Реджо-ди-Калабрия
2.05.2009
2 мая 2009
сб
19:00
минуты: 59' - 90'
Болонья
1
Реджо-ди-Калабрия
2
минуты: 59' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Дженоа
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Болонья
2
Дженоа
0
минуты: 69' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Болонья
1 : 4
Сиена
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Болонья
1
Сиена
4
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
Ювентус
4 : 1
Болонья
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
был в запасе
Ювентус
4
Болонья
1
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Сампдория
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Болонья
3
Сампдория
0
минуты: 1' - 60'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
2 : 0
Болонья
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 78' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 78' - 90'
2.02.2009
2 февр. 2009
пн
17:15
Болонья
1 : 3
Фиорентина
2.02.2009
2 февр. 2009
пн
17:15
был в запасе
Болонья
1
Фиорентина
3
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Аталанта
0 : 1
Болонья
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Аталанта
0
Болонья
1
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Болонья
1 : 4
Милан
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Милан
4
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
Болонья
5 : 2
Торино
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Болонья
5
Торино
2
минуты: 1' - 46'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Болонья
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 31' - 90'
Реджо-ди-Калабрия
2
Болонья
2
минуты: 31' - 90'
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Болонья
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Палермо
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Палермо
1
был в запасе