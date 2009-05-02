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Диего Родригес
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
2.05.2009
2 мая 2009
сб
19:00
Болонья
1 : 2
Реджо-ди-Калабрия
2.05.2009
2 мая 2009
сб
19:00
был в запасе
Болонья
1
Реджо-ди-Калабрия
2
был в запасе
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
Рома
2 : 1
Болонья
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Рома
2
Болонья
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
2 : 0
Болонья
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 46'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:30
Наполи
1 : 1
Болонья
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:30
был в запасе
Наполи
1
Болонья
1
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Аталанта
0 : 1
Болонья
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Катания
1 : 2
Болонья
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Катания
1
Болонья
2
минуты: 84' - 90'