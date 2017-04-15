Роберто Коломбо
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Кальяри
4 : 0
Кьево
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Кальяри
4
Кьево
0
минуты: 90' - 90'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Кальяри
0 : 0
Лацио
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Кальяри
0
Лацио
0
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Фиорентина
1
Кальяри
0
был в запасе
5.03.2017 5 марта 2017 вс 17:00
Кальяри
1 : 5
Интер
5.03.2017 5 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Кальяри
1
Интер
5
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Кальяри
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
1
Кальяри
1
был в запасе
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
был в запасе
Кальяри
0
Ювентус
2
был в запасе
5.02.2017 5 февр. 2017 вс 17:00
Аталанта
2 : 0
Кальяри
5.02.2017 5 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Аталанта
2
Кальяри
0
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Болонья
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Кальяри
1
Болонья
1
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 22:45
Рома
1 : 0
Кальяри
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 22:45
был в запасе
Рома
1
Кальяри
0
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 14:30
Кальяри
4 : 1
Дженоа
61'
61'
61'
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 14:30
был в запасе
Кальяри
4
Дженоа
1
был в запасе
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 20:00
Милан
1 : 0
Кальяри
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 20:00
был в запасе
Милан
1
Кальяри
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 17:00
Эмполи
2 : 0
Кальяри
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 17:00
был в запасе
Эмполи
2
Кальяри
0
был в запасе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:30
Кальяри
0 : 5
Наполи
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:30
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
5
был в запасе
4.12.2016 4 дек. 2016 вс 17:00
Пескара
1 : 1
Кальяри
4.12.2016 4 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Пескара
1
Кальяри
1
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
Кальяри
2 : 1
Удинезе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Кальяри
2
Удинезе
1
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:00
Кьево
1 : 0
Кальяри
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Кьево
1
Кальяри
0
был в запасе
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 20:00
Торино
5 : 1
Кальяри
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 20:00
был в запасе
Торино
5
Кальяри
1
был в запасе
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 23:00
Кальяри
2 : 1
Палермо
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 23:00
был в запасе
Кальяри
2
Палермо
1
был в запасе
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Лацио
4 : 1
Кальяри
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лацио
4
Кальяри
1
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Кальяри
3 : 5
Фиорентина
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
был в запасе
Кальяри
3
Фиорентина
5
был в запасе
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