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Роберто Коломбо
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Кальяри
4 : 0
Кьево
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Кальяри
4
Кьево
0
минуты: 90' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Кальяри
0 : 0
Лацио
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Лацио
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
1
Кальяри
0
был в запасе
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
Кальяри
1 : 5
Интер
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Интер
5
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Кальяри
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
1
Кальяри
1
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
был в запасе
Кальяри
0
Ювентус
2
был в запасе
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
Аталанта
2 : 0
Кальяри
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
Кальяри
0
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Болонья
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Болонья
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
Рома
1 : 0
Кальяри
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Рома
1
Кальяри
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
14:30
Кальяри
4 : 1
Дженоа
61'
61'
61'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
14:30
был в запасе
Кальяри
4
Дженоа
1
был в запасе
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
20:00
Милан
1 : 0
Кальяри
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
20:00
был в запасе
Милан
1
Кальяри
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:00
Эмполи
2 : 0
Кальяри
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Кальяри
0
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
14:30
Кальяри
0 : 5
Наполи
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
14:30
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
5
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Пескара
1 : 1
Кальяри
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Пескара
1
Кальяри
1
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Удинезе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Удинезе
1
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Кальяри
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Кьево
1
Кальяри
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
5 : 1
Кальяри
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
20:00
был в запасе
Торино
5
Кальяри
1
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
23:00
Кальяри
2 : 1
Палермо
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
23:00
был в запасе
Кальяри
2
Палермо
1
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Лацио
4 : 1
Кальяри
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Лацио
4
Кальяри
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Кальяри
3 : 5
Фиорентина
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
3
Фиорентина
5
был в запасе
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