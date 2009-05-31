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Марсело Кастеллини
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Болонья
3 : 1
Катания
54'
54'
54'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Катания
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Болонья
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
69'
69'
69'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Торино
1 : 1
Болонья
65'
65'
65'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
2.05.2009
2 мая 2009
сб
19:00
Болонья
1 : 2
Реджо-ди-Калабрия
2.05.2009
2 мая 2009
сб
19:00
был в запасе
Болонья
1
Реджо-ди-Калабрия
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Дженоа
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 84' - 90'
Болонья
2
Дженоа
0
минуты: 84' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
Рома
2 : 1
Болонья
60'
60'
60'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
Ювентус
4 : 1
Болонья
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
был в запасе
Ювентус
4
Болонья
1
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Сампдория
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Сампдория
0
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Болонья
0
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Аталанта
0 : 1
Болонья
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Аталанта
0
Болонья
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Катания
1 : 2
Болонья
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Катания
1
Болонья
2
был в запасе