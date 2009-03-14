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Марко Берначчи
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
Ювентус
4 : 1
Болонья
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
был в запасе
Ювентус
4
Болонья
1
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Сампдория
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Сампдория
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
2 : 0
Болонья
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лацио
2
Болонья
0
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Удинезе
1
Болонья
0
минуты: 83' - 90'
2.02.2009
2 февр. 2009
пн
17:15
Болонья
1 : 3
Фиорентина
2.02.2009
2 февр. 2009
пн
17:15
минуты: 80' - 90'
Болонья
1
Фиорентина
3
минуты: 80' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Аталанта
0 : 1
Болонья
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Аталанта
0
Болонья
1
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Болонья
1 : 4
Милан
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Милан
4
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Катания
1 : 2
Болонья
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Катания
1
Болонья
2
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Кьево
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 84'
Болонья
1
Кьево
1
минуты: 1' - 84'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 84'
Лечче
0
Болонья
0
минуты: 1' - 84'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
Болонья
5 : 2
Торино
68'
68'
68'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
68'
был в запасе
Болонья
5
Торино
2
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Болонья
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Реджо-ди-Калабрия
2
Болонья
2
минуты: 46' - 90'
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Болонья
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Болонья
1
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Палермо
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Палермо
1
был в запасе