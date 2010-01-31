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Давиде Бомбардини
№74
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Болонья
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Болонья
1
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
Болонья
2 : 2
Аталанта
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
минуты: 53' - 90'
Болонья
2
Аталанта
2
минуты: 53' - 90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Болонья
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
1
Болонья
2
был в запасе
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Кальяри
1
был в запасе
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
Катания
1 : 0
Болонья
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 77' - 90'
Катания
1
Болонья
0
минуты: 77' - 90'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Парма
2 : 1
Болонья
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Удинезе
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Болонья
2
Удинезе
1
минуты: 72' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Болонья
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Лацио
0
Болонья
0
минуты: 61' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
Болонья
1 : 3
Интер
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
3
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Палермо
1
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Милан
1 : 0
Болонья
76'
76'
76'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Милан
1
Болонья
0
минуты: 70' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Болонья
0 : 2
Кьево
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Болонья
0
Кьево
2
минуты: 1' - 46'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
19:00
Бари
0 : 0
Болонья
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 82'
Бари
0
Болонья
0
минуты: 1' - 82'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'