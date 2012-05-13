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Марко Ди Вайо
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
Парма
1 : 0
Болонья
50'
50'
50'
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Парма
1
Болонья
0
минуты: 1' - 69'
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Наполи
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
21:45
Катания
0 : 1
Болонья
2.05.2012
2 мая 2012
ср
21:45
минуты: 87' - 90'
Катания
0
Болонья
1
минуты: 87' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:30
Болонья
3 : 2
Дженоа
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Сиена
1 : 1
Болонья
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
минуты: 60' - 90'
Сиена
1
Болонья
1
минуты: 60' - 90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Милан
1 : 1
Болонья
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Милан
1
Болонья
1
минуты: 1' - 74'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
Чезена
0 : 0
Болонья
90'
90'
90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Чезена
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Болонья
1 : 3
Палермо
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Болонья
1
Палермо
3
минуты: 1' - 74'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:30
минуты: 1' - 72'
Аталанта
2
Болонья
0
минуты: 1' - 72'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Кьево
59'
59'
59'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
59'
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
Лацио
1 : 3
Болонья
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
минуты: 77' - 90'
Лацио
1
Болонья
3
минуты: 77' - 90'
7.03.2012
7 марта 2012
ср
20:30
Болонья
1 : 1
Ювентус
17'
17'
17'
7.03.2012
7 марта 2012
ср
20:30
17'
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
20:30
Болонья
1 : 0
Новара
4.03.2012
4 марта 2012
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Новара
0
минуты: 1' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
22:45
Болонья
1 : 3
Удинезе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
21.02.2012
21 февр. 2012
вт
20:30
Болонья
2 : 0
Фиорентина
21.02.2012
21 февр. 2012
вт
20:30
минуты: 1' - 77'
Болонья
2
Фиорентина
0
минуты: 1' - 77'
17.02.2012
17 февр. 2012
пт
22:45
Интер
0 : 3
Болонья
38', 41'
38', 41'
38', 41'
17.02.2012
17 февр. 2012
пт
22:45
38', 41'
минуты: 1' - 77'
Интер
0
Болонья
3
минуты: 1' - 77'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Рома
1 : 1
Болонья
56'
58'
56'
58'
56'
58'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
14:30
Болонья
0 : 0
Парма
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Парма
0
минуты: 1' - 90'
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:45
Наполи
1 : 1
Болонья
80'
80'
80'
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
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