Никола Мингаццини
№80
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 16:00
Интер
3 : 0
Болонья
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 25'
Интер
3
Болонья
0
минуты: 1' - 25'
27.03.2010 27 марта 2010 сб 22:45
Палермо
3 : 1
Болонья
27.03.2010 27 марта 2010 сб 22:45
минуты: 70' - 90'
Палермо
3
Болонья
1
минуты: 70' - 90'
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Болонья
0 : 2
Рома
84'
84'
84'
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Болонья
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Сиена
1
Болонья
0
минуты: 63' - 90'
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Сампдория
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
был в запасе
Болонья
1
Сампдория
1
был в запасе
7.03.2010 7 марта 2010 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Наполи
7.03.2010 7 марта 2010 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Болонья
2
Наполи
1
минуты: 86' - 90'
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Дженоа
3 : 4
Болонья
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 76'
Дженоа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 76'
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Болонья
1 : 2
Ювентус
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Болонья
1
Ювентус
2
минуты: 83' - 90'
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Бари
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Болонья
2
Бари
1
минуты: 79' - 90'
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 20:00
Болонья
2 : 2
Аталанта
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 53'
Болонья
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 53'
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Фиорентина
1 : 2
Болонья
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 71' - 90'
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
Лацио
0 : 0
Болонья
15'
15'
15'
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 24'
Лацио
0
Болонья
0
минуты: 1' - 24'
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 20:00
Болонья
1 : 3
Интер
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
23'
23'
23'
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Палермо
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 17:00
Рома
2 : 1
Болонья
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 85'
Рома
2
Болонья
1
минуты: 1' - 85'
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
Болонья
2 : 1
Сиена
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Болонья
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 67'
Наполи
2
Болонья
1
минуты: 1' - 67'
4.10.2009 4 окт. 2009 вс 16:00
Болонья
1 : 3
Дженоа
4.10.2009 4 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 69'
Болонья
1
Дженоа
3
минуты: 1' - 69'
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
Ювентус
1 : 1
Болонья
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
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