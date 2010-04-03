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Никола Мингаццини
№80
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
Интер
3 : 0
Болонья
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 25'
Интер
3
Болонья
0
минуты: 1' - 25'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Болонья
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Палермо
3
Болонья
1
минуты: 70' - 90'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Болонья
0 : 2
Рома
84'
84'
84'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Болонья
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Сиена
1
Болонья
0
минуты: 63' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Сампдория
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Сампдория
1
был в запасе
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Наполи
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Болонья
2
Наполи
1
минуты: 86' - 90'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Дженоа
3 : 4
Болонья
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 76'
Дженоа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 76'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 2
Ювентус
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Болонья
1
Ювентус
2
минуты: 83' - 90'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Бари
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Болонья
2
Бари
1
минуты: 79' - 90'
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
Болонья
2 : 2
Аталанта
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 53'
Болонья
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 53'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Болонья
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 71' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Болонья
15'
15'
15'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 24'
Лацио
0
Болонья
0
минуты: 1' - 24'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
Болонья
1 : 3
Интер
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
23'
23'
23'
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Палермо
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
17:00
Рома
2 : 1
Болонья
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 85'
Рома
2
Болонья
1
минуты: 1' - 85'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Болонья
2 : 1
Сиена
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Болонья
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Наполи
2
Болонья
1
минуты: 1' - 67'
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
16:00
Болонья
1 : 3
Дженоа
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Болонья
1
Дженоа
3
минуты: 1' - 69'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
Ювентус
1 : 1
Болонья
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
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