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Франческо Валиани
№80
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Сиена
1 : 2
Милан
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Сиена
1
Милан
2
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Наполи
2
Сиена
1
был в запасе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Сиена
0
Фиорентина
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 54'
Рома
4
Сиена
0
минуты: 1' - 54'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Сиена
0
Кьево
1
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Пескара
2
Сиена
3
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Парма
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Сиена
0
Парма
0
минуты: 80' - 90'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Дженоа
2
Сиена
2
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:30
Сиена
0 : 0
Кальяри
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Сиена
0
Кальяри
0
минуты: 90' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Палермо
1
Сиена
2
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Сиена
0
Аталанта
2
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Ювентус
3 : 0
Сиена
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Ювентус
3
Сиена
0
минуты: 1' - 65'
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
минуты: 60' - 90'
Сиена
3
Лацио
0
минуты: 60' - 90'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Сиена
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Сиена
1
был в запасе
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 69' - 90'
Сиена
3
Интер
1
минуты: 69' - 90'
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Сиена
0
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Сампдория
0
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 41'
Торино
3
Сиена
2
минуты: 1' - 41'
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Милан
2
Сиена
1
минуты: 1' - 80'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
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